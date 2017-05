¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

Este 4 de mayo, millones de fans celebran el Día de Star Wars, la franquicia cinematográfica creada por George Lucas, la cual es una de las más famosas en todo el mundo, sin embargo, muy pocas personas saben el origen de este festejo.

Si bien este año la comunidad de Star Wars está de fiesta por el 40 aniversario de la llegada al cine de la saga, esta no es la razón de por qué se festeja el 4 de mayo, al contrario esta tiene un tinte más político.

Y es que, en una nota de prensa publicada en 1979 en el London Evening News en la que los miembros del Partido Conservador de Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher (la Dama de Hierro) por su reciente nombramiento como primera ministra del país, se podía leer la siguiente frase:

“May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”

Frase que retomaron los fans de la saga para crear un juego de palabras: “May the Force be with you” que significa, “Que la fuerza te acompañe”, una de las frases más populares en toda la saga.

A partir de esa fecha los millones de seguidores de las películas realizan cada 4 de mayo una serie de eventos en torno al universo de la Guerra de las Galaxias como:

Maratones de las películas

Concursos de disfraces o cosplay

Proyección de películas en lugares públicos.

Desfiles con los personajes

En contraparte, el 5 de mayo muchos fans celebran el “Revenge of the 5th”, en referencia a otra de las películas de la saga “Star Wars: Episodio III, (La venganza de los Sith), en la que se honra a los enemigos de los Jedis, los Sith.

