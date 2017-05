Conoce a ‘Eyeborg’, un hombre con una cámara en vez de un ojo

Rob Spence es un cineasta, pero no como cualquier otro. Tiene un ojo protésico con una cámara de video inalámbrica incrustada en el.

Aunque no está conectado con su cerebro, le proporciona una oportunidad para crear el primer punto de vista literal del mundo. Ahora Spence está buscando inversionistas para hacer un documental único en su tipo.

Metro platicó con Spense para saber más sobre su experiencia:

¿Qué te inspiró a crear este proyecto?

Cuando eres un cineasta que pierde un ojo es un desarrollo natural. De hecho, todos los que pierden un ojo se preguntan si podrían tener una cámara ocular, yo la tengo.

¿Cuál es el punto principal de eso?

El propósito es jugar con el espacio que habitaba mi ojo. Perder una parte de su cuerpo no es muy divertido. Pero hacer una cámara de ojo que tiene una luz LED brillante sin duda es divertido. A lo largo del camino he tenido la oportunidad de ir a un montón de conferencias y puedo agregar la cámara ocular a las diferentes cámaras que utilizo al hacer documentales.

¿Cómo se siente tener una cámara en lugar de un ojo?

Se siente exactamente como un ojo protésico regular. Que ya tengo.Tú puedes sacar la cámara y poner una prótesis con bastante facilidad.

¿Cómo funciona el ojo protésico con una cámara de vídeo inalámbrica?

Incluye Prosthetic Eye 2 partes de Shell, cámara de vídeo inalámbrica (320×240 – analógico), transmisor inalámbrico, batería, placa de circuito para que todo hable entre sí. Entonces, al igual que un micrófono inalámbrico, necesitamos un receptor. A menudo uso un receptor que tiene un pequeño monitor.

Miré mi pequeño teléfono Nokia. Vi que la cámara era pequeña y llamó a la compañía. Me pusieron en contacto con algunas personas que distribuyen módulos de cámaras. Tengo un poco. Entonces, conseguí algo de prensa y luego conocí a más ingenieros que me ayudaron a experimentar con varios módulos de cámaras. Tengo suerte con esta empresa sin embargo. Tenían la cámara y el transmisor que necesitaba. Bluetooth y digital no era una opción porque requiere demasiada energía de la batería y no tenemos bastante sitio dentro de la cáscara protésica.

¿Cuál es la reacción de la gente, cuando te ven en la calle?

Dos reacciones: “Oh, Dios mío, eso es genial” y “pero, wow, eso es algo espeluznante.”

¿Cuáles son sus planes para el futuro?

IEstoy tratando de recaudar dinero y encontrar patrocinadores corporativos para hacer un documental sobre el futuro de la visión. Hay muchos factores que afectarán la forma en que vemos el mundo en el futuro.