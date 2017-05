Nintendo podría lanzar The Legend of Zelda para smartphones

Los recientes rumores apuntan a que Nintendo se encuentra trabajando en su próximo lanzamiento para smartphones: The Legend of Zelda.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la compañía japonesa está trabajando en las aventuras del joven guerrero Link. Sin embargo, no se menciona si será un port o un título completamente nuevo.

Hasta el momento lo único que se conoce es que el videojuego será desarrollado por Nintendo junto a DeNA.

The Legend of Zelda: el videojuego más vendido

Marzo de 2017 fue uno de los meses con mayores lanzamientos a nivel software, pues compañías como Nintendo, EA y Sony pusieron a la venta videojuegos como “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” o “Horizon Zero Dawn”, los cuales se volvieron los protagonistas en ventas.

Este año, el líder en ventas ha sido The Legend of Zelda: Breath of the Wild” en su versión para Nintendo Switch, mientras que la de Wii U se coloca en el cuarto lugar.

Sin embargo, en toda la historia, Legend of Zelda: Ocarina of Time es el número uno con más de 11 millones de copias vendidas entre sus versiones de Nintendo 64 y 3DS.

