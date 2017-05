Ventas del Nintendo Switch superan a PlayStation 4 y Xbox One

En su primer mes de vida, el nuevo Nintendo Switch superó a PlayStation 4 y Xbox One por su volumen de ventas en abril.

De acuerdo con el último formo de NPD Group el Nintendo Switch fue la consola que más unidades vendió durante el mes de abril de 2017 en Norteamérica, sumando más de 280mil unidades y situándose por encima del PlayStation 4 como Xbox One, que se encuentran en segundo y tercer lugar respectivamente.

Además la consola portátil Nintendo 3DS también tuvo un buen mes, con más de 68 mil unidades vendidas, haciendo que las estimaciones de ventas mostradas en el último informe financiero sean cada vez más plausibles.

Los datos globales de ventas de las consolas de Nintendo muestran un crecimiento del 37% con respecto a abril de 2016, crecimiento que atribuyen al buen rendimiento de las plataformas de Nintendo.

Y es que, no solo las consolas tuvieron un buen mes de abril, el famoso videojuego Mario Kart 8 Deluxe también es un éxito, y ha vendido en pocas semanas 550 mil unidades, de las cuales 460 mil han sido unidades físicas.

Además el mando Pro de Nintendo Switch se consagró como el accesorio más vendido en abril.

Por el momento están Mario Kart 8 Delux y The Legend of Zelda: Breath of the Wild como grandes títulos de Nintendo Switch, y prácticamente son los únicos en su catálogo.

