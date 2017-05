Un game pass parecido a Netflix llegará a Xbox en junio

Microsoft pronto comenzará a dedicar su atención al lanzamiento de Project Scorpio, pero por ahora, el foco está en impulsar las ventas de Xbox One lo más que pueda.

Con esto en mente, un nuevo servicio de suscripción anunciado en febrero, que promete acceso ilimitado a más de 100 juegos, se lanzará oficialmente el 1 de junio.

Xbox Game Pass está pensado para conseguir que muchos de nosotros juguemos más en Xbox One, así que además de requerir un Xbox One, el pase del juego costará 9.99 dólares por mes. A cambio, tendrás acceso a más de 100 juegos de las librerías de juegos Xbox One y Xbox 360.

En lugar de ser transmitido, cada juego que elijas para jugar a través del servicio se descargará en tu disco duro de Xbox y se puede eliminar y volver a descargar tantas veces como quieras, siempre que haya una suscripción activa.

Microsoft también promete agregar nuevos juegos al servicio cada mes. Si deseas comprar uno de los juegos de Game Pass para mantenerlo permanentemente, espera un descuento importante que se aplicará al precio de compra.

Hasta ahora, sólo sabíamos que Xbox Game Pass iba a ser lanzado hace unas semanas, pero claramente eso no sucedió.

Un video corto publicado en Facebook con Danny McBride confirma el lanzamiento para el 1 de junio.



El servicio de suscripción estará al lado de Xbox Live Gold, que cuesta 60 dólares por año.

