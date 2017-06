Essential Phone vs Galaxy S8, ¿cómo se comparan estos dispositivos?

Essential es el nuevo chico de la cuadra de smartphones. La empresa, del creador de Android Andy Rubin, debutó su primer dispositivo esta semana, el Essential PH-1 de 699 dólares.

Es un dispositivo borde a borde, con cuerpo de titanio, las últimas características de hardware y accesorios únicos que se pegan de forma magnética al dispositivo. El PH-1 es tan llamativo como el Samsung Galaxy S8 y se le compara en capacidad de hardware. Pero, analicemos cómo se comparan realmente.

Diseño y display

La tendencia son las pantallas curvas de borde a borde, y puedes entender por qué, cuando ves el Galaxy S8.

El estandarte de Samsung es un teléfono atractivo que combina un cuerpo de vidrio y metal con una pantalla curva y un factor de forma compacto. Es fácil usarlo con una mano, lo cual lo distingue de entre un montón de dispositivos de tamaño muy similar. Los biseles en ambos lados se eliminan porque la pantalla envuelve los dos lados, y se minimiza el superior e inferior.

El Essential da un paso más. También tiene un display de borde a borde, pero elimina el bisel superior por completo, dejando la cámara frontal alojada en el centro con la pantalla envolviéndola. Es un toque notable que ayuda a resaltar el Essential Phone. Su cuerpo metálico, hecho de titanio duradero puede soportar caídas; la parte trasera es de cerámica.

El Essential es un teléfono más resistente que el Galaxy S8, pero una gran ventaja del S8 es que cuenta con entrada para audífonos, un puerto que no encontrarás en el Essential. Además cuenta con certificado IP68 para resistencia al agua. A diferencia del Essential, el S8 resiste una zambullida de hasta 1.5m durante 30 minutos.

Ambos celulares tienen un display Quad HD con relaciones de aspecto poco comunes para contar con un diseño de borde a borde. En el Galaxy S8, tiene un display AMOLED de 5.8″, con 2,960 x 1,440p en resolución que contiene 570ppi. El S8 tiene una densidad más alta, pero apenas y notarás la diferencia y ambos deberían de verse igual de nítidos.

En donde verás una diferencia es en el AMOLED del S8. Los teléfonos Samsung tienen una de las mejores pantallas en el mercado, y el S8 ofrece colores más ricos y saturados, negros más oscuros y una gran visibilidad al aire libre. No hemos probado el Phone de Essential, entonces tendremos que esperar a dar una opinión, pero los displays IPS se distinguen por la reproducción más precisa de color y los ángulos de visión, así que podría simplemente ser cuestión de preferencia.

Procesador, batería y cámara

El S8 y el Essential traen el procesador más reciente Snapdragon 835 de Qualcomm y viene con 4GB de memoria RAM. Es un chip bastante poderoso con un desempeño muy fluido, capacidades gráficas impresionantes y un modem con soporte para futuras redes LTE gigabit.

Necesitamos hacer pruebas de benchmark para ver cómo se comparan en cuanto a desempeño, pero en nuestra experiencia los teléfonos que corren un skin de Android más ligero que el TouchWiz de Samsung tienden a tener un mejor desempeño, entonces puede ser ahí que Essential tome la delantera. También cuenta con más almacenamiento interno (128GB contra 64GB en el S8). Por otro lado, el S8 tiene una ranura de microSD, por lo que siempre puedes obtener más espacio si lo necesitas.

Ambos cuentan con banda dual de Wi-Fi, NFC y el nuevo estándar Bluetooth 5.0.

La vida de la batería es difícil de juzgar sin hacer pruebas, en donde hagamos streaming de video en pantalla completa a través de LTE y con el brillo máximo. El S8 con su celda de 3,000mAh, obtuvo 5 horas 45 minutos, un tiempo bastante promedio. El Essential tendrá una batería un poco más grande, de 3,040mAh, pero podría tener un mejor o peor tiempo dependiendo en el brillo de la pantalla, procesos de fondo y optimización.

Cuando probamos el Galaxy S8, lo declaramos el dispositivo con “mejor cámara de todos los tiempos”. El sensor trasero de 12MP tiene estabilización de imagen óptica (OIS, por sus siglas en inglés), es nítida, toma fotos detalladas de poca luz e incluye características como bokeh y controles manuales con captura RAW. El Phone de Essential viene con un par de cámaras de 13MP, una RGB y otro monocromática. También tiene detección de fase y autoenfoque laser. Aún no contamos con imágenes para comparar, pero si el Phone tiene una cámara similar al Google Pixel XL, podría ser tan asombrosa como el S8.

Software y funciones

El software es en donde las cosas se ponen interesantes. Como puedes esperarlo del creador de Android, el Phone viene con la última versión 7.1.1 del Nougat. Pero para más allá de eso, sorpresivamente, tenemos pocos detalles sobre las funcione especiales con las que contará, además de la presencia de un asistente de IA.

Anticipamos que el skin de la interfaz de usuario esté cerca de lanzarse. El Essential Phone puede comprare con una cámara de 360º (50 dólares adicionales) que se adhiere magnéticamente a un puerto en la parte trasera. También obtendrás un dock para cargar sin cables. Eventualmente, tendrá todo la gama de los Moto Mods.

El S8 también corre Nougat, pero con una capa más pesada de su skin TouchWiz encima. Viene con el asistente de IA Bixby que se activa con el uso de un botón físico en un costado del dispositivo (que aún no está disponible) y tiene una pantalla siempre encendida que te muestra el tiempo, la fecha, las notificaciones y controles de música.

El Galaxy S8 también soporta accesorios para gaming como el Gear VR, control de movimiento, una actualización de la cámara Gear 360 y Samsung Dex, lo que te da una experiencia de desktop accionada por tu dispositivo móvil. No es tan modular como lo que planea ofrecer Essential, pero es un conjunto más completo de accesorios.

Precio, disponibilidad y conclusiones

El Phone de Essential se venderá desbloqueado por 699 dólares. Es más económico que el Galaxy S8, cuyo precio varía entre los 720 y 750 dólares dependiendo en tu operadora.

Una cosa que no tiene Essential es soporte oficial de una operadora móvil; no lo venderán en tiendas de operadoras y aún queda por ver si puede sacar ventaja de funciones como llamadas a través de Wi-Fi, HD Voice y VoLTE. Al no venderse en tiendas se limita la base potencial de consumidores del Essential; la mayoría de las personas todavía compra sus celulares en tiendas físicas, por lo que no tener una presencia física podría impactar sus ventas. En lo que respecta a marketing, distribución e identidad de marca, Samsung simplemente no puede ser vencido.

