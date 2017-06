iOS 11: Cómo instalarlo ahora mismo en tu iPhone o iPad

iOS 11, el nuevo sistema operativo de Apple, ya se encuentra en boca del mundo entero, pues el vicepresidente de Apple, Craig Federighi, logró en la WWDC que todos desearan tener la nueva actualización en sus dispositivos.

Y es que con iOS 11, puedes hacer que Siri traduzca tu viaje a Roma, así como realizar múltiples tareas tanto en tu iPad Pro como en tu computadora portátil.

Desafortunadamente esta nueva actualización no se ha empezado a distribuir de manera oficial, lo que explica porqué no la encuentras en tus dispositivos móviles. Es por esta razón que les diremos cómo instalar la última actualización en su iPod, iPhone o iPad sin tener que esperar hasta septiembre.

iOS 11: Las tres opciones de Apple

Conviértete en un desarrollador de Apple

Primero deberás unirte al Apple Developer Program. El programa está diseñado para desarrolladores de aplicaciones, ya sean individuos o empresas. Si estás en él sólo para obtener iOS 11, proporciona tu ID de Apple, alguna información básica sobre ti, y paga la cuota de afiliación de 99 dólares por año.

Precaución: Como tendrás una versión anterior de iOS 11, te enfrentarás a los errores que estás acostumbrado en las versiones estables de iOS. La misión de los desarrolladores que tienen el software, es probarlo con sus aplicaciones, por lo que podrías encontrar que algunas de tus aplicaciones se vuelven inutilizables o que se pierde información.

Beta Pública

Si tiene tus reservas, pero todavía no te desanimas, es posible que desees esperar hasta que la beta pública llegue el próximo mes. Aún hay riesgos con una beta pública, incluida la posibilidad de que algunas de tus aplicaciones existentes no funcionen con el sistema operativo o que puedas perder datos, pero no hay ningún cargo por participar.

El objetivo de una versión beta pública es encontrar bugs que los desarrolladores aún no han descubierto, así que si tienes un dispositivo iOS más antiguo puedes darte el lujo de actualizar con el software posiblemente con errores, este es un interesante proyecto paralelo para los fans de iOS.

Para probarlo, solo deberás registrarte en el Apple Beta Software Program y se te notificará cuando puedas descargar iOS 11. Si encuentras algún error, utiliza la aplicación Asistente de comentarios para informar sobre él.

Como miembro del programa beta, también podrás probar la beta pública de macOS High Sierra si tienes una Mac.

Liberación General

Apple aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento para iOS 11, pero cuando llegue, obtendrás una alerta emergente en tu dispositivo iOS o podrás acceder a Configuración> General> Actualización de software para forzar una actualización manual. Se rumora que esto sucederá en septiembre.

Modelos de Apple que no funcionarán con iOS 11

iPhone 5 de 2012 iPad de 4ª generación iPhone 5c de 2013.

El cambio a aplicaciones de 64 bits significa que esos dispositivos tendrán que permanecer en iOS 10. También significa que las aplicaciones de 32 bits no funcionarán con los dispositivos iOS que ejecutan iOS 11.

Aplicaciones en peligro

Si quieres ver si alguna de tus aplicaciones está en peligro, ve a Configuración> General> Acerca de> Compatibilidad de aplicaciones, que mostrará las aplicaciones que “pueden alentizar tu teléfono y que no funcionarán con la versión futura de iOS si no las están actualizando”. (Si todas tus aplicaciones están seguras, no verás una opción de “Competencia de la aplicación” en la sección Acerca de).

La buena noticia es que los lanzamientos de iOS por lo general coinciden con los nuevos lanzamientos de iPhone, por lo que puedes comprar un nuevo teléfono inteligente o un iPhone 7 con un precio más reducido y probar todo lo que iOS 11 tiene para ofrecer.

Con información de PC Magazine Latam

