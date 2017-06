Por estas razones te pueden “bloquear” de Uber

La aplicación de movilidad Uber es actualmente una de las apps más importantes a nivel mundial, millones de usuarios la utilizan regularmente, sin embargo, en algunos casos la empresa puede llegar a bloquear a algunos de sus usuarios por faltas a la conducto.

Y es que, es común que los usuarios califiquen a los conductores al terminar un viaje, además pueden enviar algún comentario especial o felicitación para su chofer, pero no todos saben que los conductores también califican a los usuarios.

Por ello, la empresa hizo un listado de las principales causas por qué los usuarios pueden perder el acceso a Uber:

1.Respeto Mutuo:

Es una cortesía elemental no gritar, no decir groserías, no azotar la puerta del coche, por ello, durante tu viaje dejar limpio el coche, se vale aprovechar el trayecto para matar el hambre con un snack, pero por favor evita comida olorosa o que provoque basura, no querrás dar una mala impresión a tu conductor

2. Espacio personal:

Al momento de viajar, especialmente si lo haces en Uber Pool, procura tener guardar tu espacio personal y el de los demás.

Al momento de hablar opta por temas sutiles de conversación con tus compañeros de viaje, como son el clima, comida, música o mascotas.

Evita pláticas controversiales como de religión, política o finanzas que incomoden a tus acompañantes así como mencionar datos que proporcionen información personal.

Además Uber tiene una regla de cero acercamientos sexuales. Eso se refiere a que no puede existir una conducta sexual con conductores ni con otros pasajeros, sin importar la razón.

3. Seguridad Primero:

Otro de los motivos por los que puedes ser bloqueado de Uber es si atentas contra tu seguridad o la de los pasajeros.

Las armas están estrictamente prohibidas tanto para pasajeros como socios-conductores, además esta prohibido conductas violentas dentro de las unidades.

Por supuesto, los conductores de la aplicación tienen una responsabilidad particular cuando se trata de seguridad en cuanto a los servicios que prestan usando la aplicación de Uber. Esto significa cumplir con las leyes y reglamentos de tránsito que le sean aplicables en el lugar donde prestan sus servicios por ejemplo respetar el límite de velocidad; no enviar mensajes de texto mientras conducen; siempre usar un accesorio de soporte para su teléfono; y nunca conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.

4. Los niños deben estar supervisados

Otro punto importante es el cuidado de los niños, si tu hijo es menor de edad y quiere hacer un viaje, deberás estar con él en todo momento. Si deseas incluir a tu pequeño en el viaje, por favor revisa todas las leyes aplicables, incluidas aquellas al uso de asientos de niños, de lo contrario la aplicación podría calificarte negativamente.

5. No olvides la retroalimentación

Finalmente la empresa pidió a os usuarios notificar si ocurre algo durante el viaje, ya sea que se trate de un accidente de tránsito o de una discusión.

En caso de alguna contratiempo asegúrate de informarlo dando clic en “Ayuda” en la aplicación, para que el equipo de asistencia al cliente pueda llevar a cabo el seguimiento adecuado.

Es importante tomar en cuenta estos puntos par tu viaje de Uber sea lo que se espera.

