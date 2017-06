Cómo sincronizar tus notificaciones entre Windows 10 y tu celular

Acabas de configurar una cita en Windows 10 a través del asistente de voz Cortana y el único problema es que no puedes estar delante de tu computadora cuando la alarma se prenda y te diga que es hora de irte. No hay problema. Puedes configurar las mismas notificaciones para que también aparezcan en tu teléfono inteligente a la hora apropiada.

La clave aquí es Cortana. Al instalar Cortana en tu teléfono inteligente, puedes compartir recordatorios y otras notificaciones entre tu teléfono y tu dispositivo Windows 10. Y este proceso funciona en los teléfonos iPhone, Android y Windows Phone.

Notificaciones: así es como se hace

En primer lugar, debes instalar la aplicación Cortana móvil en tu dispositivo iOS o Android si aún no lo has hecho. Los usuarios de iPhone y iPad de Apple pueden descargar Cortana desde la App Store de Apple. Los usuarios de Android pueden descargar Cortana desde la tienda de Google Play. Si posees un teléfono Microsoft Windows Phone, Cortana está incorporado en el dispositivo, por lo que no hay necesidad de descargarlo por separado.

En tu iPhone, deberás habilitar Notificaciones para la aplicación Cortana. Se te pedirá que lo realices al instalar la aplicación. Si no lo hiciste durante la instalación, sigue estos pasos.

En tu dispositivo iOS, puntea en Configuración> Notificaciones. Desplázate por la lista hasta ver Cortana. Toca en la entrada de Cortana y, a continuación, activa el botón para Permitir notificaciones. Abre la aplicación Cortana en tu iPhone y accede con tu cuenta de Microsoft.

En tu dispositivo Android, presiona Configuración> Notificaciones. Toca en la entrada para Cortana y activa el botón para “Mostrar notificaciones”.

Abre Cortana e inicia sesión con tu cuenta de Microsoft. Dale a Cortana acceso a tu ubicación y varios medios de comunicación. Toca en el icono de la cuenta en la esquina superior derecha y puntea en la entrada para Configuración. En la pantalla Configuración, puntea en la opción “Sincronizar notificaciones”. Activa los botones para los tres ajustes: notificaciones de llamadas perdidas, notificaciones de batería baja y sincronización de notificaciones de aplicaciones.

Toca en “Permitir” a la pregunta “¿Permitir acceso de notificación para Cortana?” Vuelve a la pantalla anterior y pulsa en el comando “Elegir qué aplicaciones sincronizar”. Puedes dejar todas las aplicaciones desactivadas y las notificaciones seguirán funcionando. Pero también puedes activar la sincronización para ciertas aplicaciones, como Calendario, Contactos, Correo electrónico y Fotos.

A continuación, en tu dispositivo Windows 10, haz click en el campo de búsqueda de Cortana en la parte inferior de la pantalla donde dice “Pregúnteme algo”. Haz click en el icono Configuración (el que se ve como un engranaje). Desplázate por el panel hasta que veas la sección llamada “Enviar notificaciones entre dispositivos”. Asegúrate de que la configuración esté activada. A continuación, haz click en el botón que dice “Editar configuración de sincronización”. Asegúrate de que las opciones de “Obtener notificaciones desde esta PC en mi teléfono” y “Enviar notificaciones desde esta PC a la nube” estén activadas.

Ahora escribe o dicta tu recordatorio a Cortana en tu dispositivo Windows 10. Por ejemplo, puedes decirle a Cortana: “Establece una cita con María para las 3 p.m. el martes para discutir la presentación de la próxima semana”. Cuando llegue la notificación, la verás y la oirás en tu teléfono, así como en tu dispositivo Windows 10. Siempre y cuando tengas uno o el otro cerca, estarás seguro de obtener el toque virtual en el hombro para tu cita.

También puedes leer

Filtran fotos de lo que podría ser el nuevo Samsung Galaxy Note 8