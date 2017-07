Nintendo podría estar preparando un Mini N64

Luego del gran éxito de su consola retro Mini NES y del próximo lanzamiento del Mini SNES, algunos rumores apunta a que el próximo producto que veremos de Nintendo será el gran N64.

De acuerdo con la información del sitio Gamespot, Nintendo podría volver una tradición anual el lanzamiento de versiones miniaturas de sus consolas y con ésta, juegos inmortales como Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario Kart 64, Resident Evil Zero, Super Smash Bros o International Superstar Soccer 64.

N64, ¿un acierto para Nintendo?

Si esto fuera cierto, Nintendo tiene varios problemas para hacerlo, pues recordemos que las licencias de varias de sus franquicias ahora son propiedad de Microsoft, el joystick se descomponía muy fácilmente y además, varios de estos juegos fueron migrados a Nintendo DS y actualmente tienen un mejor diseño.

Mini SNES ya tiene fecha de lanzamiento y precio

El próximo 29 de septiembre, la nueva mini consola volverá a ser vendida en una edición especial y el precio final en Estados Unidos será de 80 dólares. En México aún se desconoce el precio.

El NES Classic llegará con dos controles alámbricos SNES Classic (no se ha dicho que tan largo será el cable de estos controles), un cable HDMI y un cable de poder USB. Además contará con 21 juegos entre los que destacan Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, entre otros.

