Apple confirma eliminación de multitarea 3D Touch

3D Touch uno de los accesos multitarea más utilizados por los usuarios de Apple, que se encuentra en el borde inferior izquierdo de la pantalla principal, está a punto de decirle adiós al mundo, pues con el nuevo sistema operativo iOS 11 este acceso será eliminado, al menos, así lo confirmó uno de los ingenieros de la compañía de Cupertino.

Hace unos días, el desarrollador conocido como Bryan Irace contactó a Apple para comprobar si la falta de la multitarea ser trataba de un error en las betas que se habían presentado. Sin embargo, la falta de esta era totalmente intencional.

“Ingeniería de Apple ha confirmado que la multitarea 3D Touch fue quitada intencionalmente en iOS 11. ¡Estoy furioso!”, escribió Irace en su cuenta de Twitter junto con la captura de pantalla de la respuesta de Apple.

Apple engineering has confirmed that 3D Touch multitasking was intentionally removed in iOS 11. I am livid. pic.twitter.com/kiCcLq9XMB

