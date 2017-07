Nuevo iPhone 8 tendría acabado tipo espejo

Rumores, rumores y más rumores… Estamos a dos meses para que Apple nos presente su nuevo iPhone y las especulaciones y filtraciones siguen apareciendo en las redes sociales, pero en esta ocasión la información proviene de Benjamin Geskin, uno de los filtradores de la compañía de Cupertino más importantes y confiables.

A través de su cuenta de Twitter, el diseñador y periodista compartió algunas imágenes del nuevo iPhone 2017 de OLED, añadiendo que llegará en cuatro colores y uno de ellos tendría un acabado reflejante, algo así como un espejo.

Mientras que en un siguiente tuit, Geskin añadió que el acabado de espejo podría llegar en negro o plateado.

2017 OLED iPhone – four colors. New one – mirror like. pic.twitter.com/BFBBpBQ2Vm

