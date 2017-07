Ya puedes explorar la Estación Espacial Internacional en Street View

¿Cuántos escritores, cineastas, filósofos o incluso músicos han soñado con viajar al espacio? Son incontables las historias que descubrimos en el arte, la ciencia ficción, el cine o la literatura sobre estos sueños interestelares. Desde hace siglos, la curiosidad sobre el Espacio ha llevado a los seres humanos a realizar viajes imaginarios a aquella idea de cómo es el exterior.

Poco a poco, la humanidad ha logrado alcanzar ese sueño. En 1969 el hombre pisó por primera vez la Luna, y de ahí en adelante nada nos ha podido detener. Muchas exploraciones espaciales han surgido hasta hacer posible vivir y trabajar en el Espacio.

Ese es el caso de la Estación Espacial Internacional, una estructura compuesta por 15 módulos que flotan a más de 400 kilómetros sobre la Tierra. Desde hace 16 años, la Estación ha sido habitada por astronautas que realizan constantes monitoreos para recolectar datos específicos de los océanos, la atmósfera y la superficie del planeta. Asimismo, desde ahí ha sido posible realizar investigaciones únicas como el monitoreo de las reacciones del cuerpo humano a la ausencia de gravedad, la resolución de misterios sobre el sistema inmune de los seres humanos, el estudio de ciclones para alertar a la población cuando se acerca una tormenta o la investigación sobre la creciente cantidad de desechos que se encuentran en nuestros mares.

Pero si el sueño ha sido de todos, ¿no sería increíble que cualquiera pudiera viajar al Espacio exterior de una u otra forma? Hoy estamos felices por el lanzamiento de esta colección espacial en la que será posible para todos los usuarios conocer la Estación Espacial Internacional a través de Google Street View.

Fly me to the Moon…

con Street View