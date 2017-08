Así podría ser el nuevo iPhone 7s que presentará Apple

Todo el mundo está hablando del iPhone con el que Apple celebrará su décimo aniversario, pero ¿qué hay del iPhone 7s y 7s Plus?

En los últimos días varios rumores han surgido con respecto a estos dos nuevos dispositivos móviles que también serán presentados el próximo mes de septiembre por la compañía.

De acuerdo con algunas imágenes enviadas a 9to5Mac por parte de Sonny Dickson, el celular podría tener un cuerpo trasero de cristal y carga inalámbrica, tal como se muestra en la siguiente imagen.

‘iPhone 7s’ dummy model depicts glass back design as rumored for Apple’s new 4.7-inch and 5.5-inch phones https://t.co/zXSjHOnHLr pic.twitter.com/s5k0vumDOF

— 9to5Mac  (@9to5mac) August 5, 2017