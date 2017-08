Así se verá el iPhone 8, el nuevo teléfono de Apple

Siguen saliendo a la luz detalles de lo que sería el nuevo y tan esperado dispositivo de Apple, el iPhone 8.

Esta mañana, el reportero y famoso bloguero, Evan Blass, compartió una imagen en su cuenta de Twitter en la que deja ver algunas características del aparato móvil, la cual confirmaría algunos de los rumores acerca del celular.

En la foto podemos ver perfectamente que el lector de huella ha desaparecido, así como la gran pantalla que ahora lo cubre.

Además, se observan los sensores a un lado de la cámara frontal que serían usados para el desbloqueo a través del reconocimiento facial.

Y, aunque la imagen solo muestra la parte frontal del dispositivo, se dice que Apple también haciendo mejoras en su sistema de carga inalámbrica.

Hace unos días, la compañía de Cupertino lanzó el firmware del HomePod, el altavoz inteligente de Apple, lo que dejó al descubierto una serie de líneas código que develaron las características del iPhone 8, entre las que destacan un sistema de reconocimiento facial basado en infrarrojos, lo que permitiría que se pueda desbloquear en la oscuridad.

The bezel-less iPhone image can be extracted from Payment_glyph_phone-D22.caar in PassKitUIFoundation.framework with the code pictured pic.twitter.com/HAyDO0E931

— Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017