iPhone 8 podría estrenar color en septiembre

Nuevas filtraciones han aparecido en Internet y nuevamente el protagonista es el tan esperado iPhone 8, el cual se espera que Apple presente en septiembre, junto con la versión del 7s y 7s Plus.

Así que con la esperanza de que la compañía de Cupertino realice la presentación el próximo mes, aquí les tenemos la imagen del posible color que el dispositivo móvil podría estrenar.

