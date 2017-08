¿Qué es y cómo funciona Sarahah?

¿Cuántas veces le han querido decir algo a alguien, y no se atrevieron? Para eso existe Sarahah, un app que te ayudará a no tragarte tus palabras y decirlas en forma anónima, a eso debe su éxito esta aplicación.

Cada día toma más popularidad, sin embargo, también ha causado polémica y hasta preocupación ya que se ha señalado que puede ser usada para el acoso entre estudiantes o adolescentes.

Esta app fue creada en Arabia Saudita en 2016 con el objetivo de que los empleados de una empresa se comunicaran con sus jefes por medio de mensajes anónimos para poder expresar su sentir.

De hecho, el desarrollador de la plataforma, Zain al-Abidin Tawfiq, reveló en entrevista con el diario Financial Times “que pensó que el anonimato sería una buena forma de motivar a su personal a comunicar los aspectos que no se quisieran decir en persona”.

Posteriormente, Zain al-Abidin Tawfiq llegó a la conclusión de que esta idea también sería de interés general y no sólo para sus trabajadores, por lo que en febrero de 2017, la plataforma estaba disponible para todo el que la quisiera usar.

Finalmente, en julio, el portal pasó a ser una aplicación, la cual fue descargada 3.88 millones de veces, tan sólo en Estados Unidos.

#Sarahah in a month:

App Store #1 in 30 countries including USA, UK & France

more than 1/4 billion visitors

more than 1 billion page views

— Sarahah (@Sarahah_com) August 5, 2017