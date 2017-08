Conoce a James Hobson, creador de gadgets de superhéroes

Las películas de superhéroes han conquistado nuestros corazones y a la industria cinematográfica en todo el mundo. También se convirtieron en una inspiración para el ingeniero canadiense James Hobson, que logró recrear gadgets increíbles utilizados por sus personajes favoritos de cómics para luchar contra los villanos. Hobson, alias ‘Hacksmith’, utiliza su propio garaje para desarrollar gizmos como el escudo de Captain America, la armadura de Ironman y la pistola de gancho de Batman. Estas creaciones lo han convertido en una celebridad de YouTube con más de un millón de personas suscritas a su canal y en su página www.thehacksmith.ca.

Metro platica con James Hobson sobre su pasión por gadgets y cómics.

P: ¿Cómo empezaste a desarrollar este tipo de gadgets de superhéroes?

– He estado jugando y construyendo cosas desde que era un niño. En la escuela secundaria, me uní al club de robótica y gané la competencia nacional de Skills Canadá con mi amigo en 2007, cuando me di cuenta de que realmente me gustaba hacer inventos geniales, ¡en este caso, un robot de juego de fútbol!

Fui a Conestoga College en Kitchener para un grado de Ingeniería y continué aprendiendo nuevas habilidades para ayudarme a construir proyectos más grandes y mejores. Durante uno de mis pasantías en una tienda de máquinas, decidí hacer mis propias garras de Wolverine para un traje de Halloween – que fue probablemente mi primera incursión en la construcción de gadgets de superhéroes.

El resto es una especie de historia. Seguí comprando más herramientas, invirtiendo en impresoras 3D y un cortador láser, y unos cuantos trabajos más tarde pude dejar de trabajar por completo para concentrarme en mis inventos a tiempo completo para YouTube. Tenemos un equipo de 5 personas y planeamos seguir expandiendo nuestro negocio a medida que crece el canal de YouTube.

P: ¿Cómo reaccionan las personas cuando ven sus creaciones?

– La gente los ama. Nuestro objetivo es hacer real la tecnología ficticia se ve en los cómics, películas y videojuegos. Y eso realmente resuena con la gente. Hacemos todas las cosas que soñamos cuando somos niños, una realidad. Y es muy inspirador para mucha gente.

P: ¿Es difícil crear estos gadgets?

Definitivamente. Depende del proyecto, por supuesto, pero algunas cosas son ficticias por una razón. Muchas de las cosas que hacemos son realmente difíciles, especialmente cuando se trata de las leyes básicas de la física. Hay cosas que no puedes conseguir. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y seguimos explorando nuevas tecnologías para inventar cosas nuevas. Algunos proyectos pueden tomar días para producir, otros meses o incluso años. Esperamos que mientras nuestro negocio continúe expandiéndose, podamos hacer aún más. Mientras que estamos haciendo bien, algunas de nuestras ideas más grandes necesitan una gran cantidad de financiación – que todavía no tenemos. ¡Soñamos con el día en que tendremos fondos ilimitados y la capacidad de perseguir cualquier invención extravagante que queramos!

P: ¿Eres un gran fan de los cómics?

– Para ser honesto, soy un fan más grande de las películas de superhéroes – Me encanta lo que Hollywood ha estado haciendo en la última década. Realmente es la edad de oro de las películas de superhéroes. Mis favoritos incluyen Wolverine, Spiderman y Iron Man – todos de los cuales he hecho algunos gadgets. Tony Stark es probablemente mi héroe favorito, porque él no tiene ninguna capacidad genética – y aunque no todo su tecnología es factible, él es uno de los superhéroes más realistas que realmente podrían existir en nuestro mundo, creo que es impresionante. Estaría mintiendo si no dijera que me esfuerzo por ser un Tony Stark de la vida real – solo tengo que hacer mi fortuna primero.

P: ¿Cuál es su objetivo final?

– Eventualmente, me gustaría realmente hacer una diferencia en este mundo, más allá de sólo inspirar a los niños. Me gustaría dirigir una empresa que realmente hace la diferencia para la gente. Los exoesqueletos y las prótesis avanzadas siempre han sido mi auténtica pasión y me encantaría algún día dirigir una empresa que realmente los haga. Permitir que todos salgan y jueguen. Y si eso coincide con tener mi propio traje de hombre de Ironman … Hey – es mi sueño, ¿de acuerdo?.