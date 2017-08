Aprende a eliminar las copias de seguridad de tu Apple Watch

No existe algo más tedioso que no saber cómo eliminar las copias de seguridad, y es que no me van a dejar mentir, cuando realizamos una del Apple Watch, esta se almacena en automático en el iPhone.

Y aunque las copias de seguridad del Apple Watch no ocupan más que unos cuantos KB, deberás saber que una copia del reloj inteligente no es igual a una del iPhone.

Es por esta razón que te enseñaremos a eliminarlas de una forma rápida y sencilla, así que toma nota.

Despídete de las copias de seguridad del Apple Watch

Abre Ajustes en tu iPhone

Ve a General y luego a Almacenamiento del iPhone

Escoge Apple Watch

Las copias de seguridad aparecen en el apartado Documentos y datos

Desliza de derecha a izquierda para eliminar una copia de seguridad. Si quieres puedes deshacerte de todas de golpe pulsando el botón que encontrarás al final

Aunque no liberarás mucho espacio, tu iPhone estará “más limpio”. Lo más recomendable es que hagas esto luego de actualizar o restaurar el Apple Watch, ya que es cuando se duplican las copias.

También puedes leer

El próximo Apple Watch podría no necesitar del iPhone para llamar

Lo más visto en Publimetro TV