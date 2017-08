Así fue como crearon los fondos de pantalla del LG V30

Desde hace apenas unos días, LG Mobile nos sorprendió cuando comenzó a compartir detalles de lo que será su próximo teléfono insignia, el LG V30, y ahora hace lo mismo al publicar un video en el que muestra cómo fue que crearon los fondos de pantalla del dispositivo.

La compañía surcoreana decidió dejar de lado los diseños por computadora y decidieron recrear físicamente el logo del nuevo producto.

Tal como podemos ver en el video publicado en la cuenta de LG Mobile Global, los fondos de pantalla del V30 en realidad son una combinación de reflectores con diferentes colores a través de una estructura de vidrio, enmarcadas por la forma de la nueva pantalla.

Evan Blass, el famoso y confiable filtrador de los asuntos de tecnología, utilizó su cuenta de Twitter para develar el diseño final del teléfono insignia que saldrá muy pronto al mercado.

En las imágenes publicadas por el informante podemos ver que este diseño es muy similar al del LG G6 que fuera introducido a principios de año, pero con un marco más delgado muy parecido al del Galaxy S8.

Además, estas imágenes también nos muestran que en la parte trasera se podrá encontrar el lector de huella, así como un sistema de cámara dual, en donde el flash se encuentra ubicado fuera de la burbuja, donde se encuentran los lentes.

LG V30



