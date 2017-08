Samsung lanzará en septiembre el Galaxy Note 8

Luego de haber filtrados las imágenes del Galaxy Note 8 de Samsung, el reportero más famoso de la tecnología, Evan Blass, reveló la fecha de lanzamiento del nuevo dispositivo insignia de la compañía surcoreana.

A través de su cuenta de Twitter, el famoso filtrador, escribió que será este viernes 24 de agosto cuando inicie la preventa del teléfono móvil, exactamente un día después de la fecha en que será presentado de forma oficial.

Además, compartió con sus seguidores que la persona que adquiera el dispositivo de Samsung durante la preventa, podrá elegir una memoria microSD de 256Gb, un cargador inalámbrico o una cámara 360 como obsequio.

Note8 pre-orders from Samsung (starting 8/24) come with a 256GB microSD card plus choice of convertible wireless charger or 360 cam.

