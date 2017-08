Secret of Mana tendrá remake para principios de 2018

Durante la época de oro del SNES, una de las joyas de Squaresoft apareció, y es que Secret of Mana inició como un spin-off de Final Fantasy.

A pesar de que Secret of Mana no era el primer juego de la saga Seiken Densetsu, fue el primero en llegar a occidente, conquistando a los gamers por su interesante historia con un formato en tiempo real, algo que resultaba muy atractivo para la época.

A casi 25 años de haberse realizado el lanzamiento del juego, Square Fénix anunció que está trabajando en un remake de Secret of Mana y dio a conocer que por el momento el juego solo estará disponible para consolas Sony en PlayStation 4 y PS Vita.

Se espera que el juego llegue a los anaqueles durante febrero de 2018, incluso ya fue lanzado un primer tráiler que llena de nostalgia a sus más fieles seguidores.

Secret of Mana is coming to PS4, Vita and Steam on February 15, 2018! #SecretofMana pic.twitter.com/DmfJVqKUwp

— Secret of Mana (@ManaGame) 25 de agosto de 2017