Regresa a Nintendo Switch el videojuego 'No More Heroes'

Una nueva entrega de No More Heroes fue revelada por Grasshopper Manufacture y Goichi Suda para Nintendo Switch.

Durante la presentación de Switch, Suda 51 ya hablaba del posible regreso de Travis Touchdown que ahora ya es toda una realidad que llega a Nintendo bajo el nombre de Travis Strikes Again.

El juego fue dado a conocer en el Nindies Showcase Summer 2017, miediante un comunicado de prensa, la desarrolladora Marvelous dio a conocer que el nuevo título de No More Heroes será de acción en 3D exclusivo para la consola de Nintendo Switch y que podría llegar a los anaqueles en 2018.

Travis Strikes Again:

No More Heroes sucede en un campo alejado de los Estados Unidos, un años después de los acontecimientos en el primer juego, No More Heroes 2.

Bad Man busca cobrar venganza contra Travis, quien mató a su hija. Mientras luchan los absorbe una consola de juegos fantasma llamada Death Drive Mark II, desarrollada por el Dr. Juvenile.

Se dice que aquellos a los que absorbe, vencen los seis juegos y podrán ver sus deseos concedidos.

Suda 51 dijo que ya se encuentra lista la historia y planificación del juego, aunque les falta pulir algunos detalles de la misma, y destacó que el nuevo No More Heroes: Travis Strakes Again aprovechará toda la tecnología que brinda la consola de Nintendo Switch.

