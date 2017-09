Llegará FIFA 18 a consola Nintendo Switch: EA

La editora Electronic Arts (EA) dio a conocer que continiará desarrollando más ediciones de FIFA para la consola Nintendo Switch.

Al respecto el productor supervisor de FIFA para EA, Andrei Lazarescu dijo en una entrevista para GameSpot que habrá más FIFA en el futuro para Switch, destacó a la nueva entrega del videojuego, FIFA 18 como la mejor versión portátil que la firma haya creado.

Lazarescu dio a conocer que al jugar con un solo joycon se perderán algunas funciones menores. No obstante, han conseguido crear un esquema (modo de cuatro botones) para poder jugar haciendo uso de todas las opciones principales. De este modo, no sólo se adaptaría el control entero a un espacio reducido, si no que además se podrá disfrutar de los partidos uno contra uno en un solo juego y consola.

En cuanto al contenido, el videojuego será casi igual que en PS4 y XBOX One, aunque falte alguna característica como “El Camino” que aparentemente solo es posible con el motor Frostbite. Es probable que las versiones futuras de FIFA para Switch cuenten con este modo.

Fifa 18 será lanzado el 29 de septiembre en todas las consolas principales y PC. Encuentra en Amazon la PREVENTA de FIFA 18 para Nintendo Switch.

