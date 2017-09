Apple explica el “error” en la presentación del iPhone X

Luego de la polémica que se sucitó durante la presentación del nuevo iPhone X, donde Craig Federighi fallara en dos intentos para demostrar la función de reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo, ya hay una explicación al respecto.

David Pogue, periodista de Yahoo Finanzas de Estados Unidos, contactó a representantes de Apple para que fuera la misma compañía quien diera una explicación de lo sucedido durante la demostración, dejando claro que el “fallo” no tuvo que ver con la tecnología del sistema Face ID.

Un representante de Apple, señaló que “La gente estaba manejando el dispositivo para la demostración del escenario con antelación y no se dieron cuenta de que Face ID estaba tratando de identificar su rostro, al no lograr la detección, porque no eran Craig, el iPhone hizo lo que debía al requerir su código de acceso”.

Es decir, los organizadores de Apple interactuaron previamente con el iPhone de Federighi, por lo que el sistema de reconocimiento facial se bloqueó al no reconocer su rostro, solicitando el código de acceso para habilitar de nuevo la función, tal como se observa en el video de la presentación.

Aquí te dejamos el video del bochornoso momento que vivió Craig Federighi, durante la presentación de iPhone X.



