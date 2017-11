Imágenes de Huawei P11 quedan al descubierto antes de tiempo

Conforme finaliza el 2017, empiezan a salir más filtraciones de los diseños de los próximos dispositivos de gama alta. Así sucedió con el Samsung Galaxy S9 y ahora Huawei fue la víctima con sus emblemáticos P11 y 11 Plus modelos de la serie “P”.

Las imágenes de los próximos integrantes de la familia Huawei fueron dadas a conocer en la red social china Weibo, donde se comparte este tipo de material. El portal GizChina dio a conocer que los smartphones contarán con una pantalla 18:9 con esquinas curvas, por otro lado el portal de El Comercio señala que aún no está determinado el tamaño de la pantalla.

Tal como sucede en el Huawei Mate 10, los teléfonos tendrán en la parte frontal el botón Home, lugar donde probablemente se ubique el lector de huellas y el puerto Jack de 3.5 milímetros.

Algunos detalles en la cámara hacen creer a algunos que estas imágenes no pertenecen al Huawei P11 Plus, pues parece que no continuaría con la tendencia del P10 Plus que viene con un módulo de autofoco láser.

Sin embargo, rumores aseguran que el lanzamiento del nuevo dispositivo de Huawei se llevaría a cabo a fines de febrero y no para el Mobile World Congress de 2018, así que es probable que el próximo 5 de diciembre durante un evento en Londres, Huawei de algún adelanto al respecto.

