Conoce cuántas monedas hay en todos los títulos de Super Mario

Seguramente has jugado alguno de los títulos de Super Mario y has pasado horas tratando de conseguir tanto las monedas ocultas como las que se encuentran a la vista, pero ¿alguna vez has tenido el ocio de contar cuántas hay?

Te ahorramos el trabajo, en caso de que te haya entrado la duda, pues el portal Giff Gaff dio a conocer una lista donde da a conocer cifras estimadas de monedas que incluye cada juego lanzado del ex plomero Mario Bros, excepto el más reciente, Super Mario Odyssey.

Según los cálculos realizados por Giff Gaff y otras fuentes, se compartió una lista con el número de monedas que puedes recoger en total en cada videojuego de Super Mario.

Super Mario Bros. – 1,089 monedas

Super Mario Bros. The Lost Levels – 1,876 monedas

Super Mario Bros. 2 – 297 monedas

Super Mario Bros. 3 – 4,425 monedas

Super Mario Land – 2,003 monedas

Super Mario World – 4,930 monedas

Super Mario Land 2 – 3,237 monedas

Super Mario 64 – 2,672 monedas

Super Mario Sunshine – 1,830 monedas

New Super Mario Bros. – 7,360 monedas

Super Mario Galaxy – 3,163 monedas

New Super Mario Bros. Wii – 9,388 monedas

Super Mario Galaxy 2 – 3,931 monedas

Super Mario 3D Land – 5,321 monedas

New Super Mario Bros. 2 – 9,999,999 monedas

New Super Mario Bros. U – 9,421 monedas

Super Mario 3D World – 10,531 monedas

Si has jugado todos los títulos y recogido todas las monedas en cada nivel, probablemente has alcanzado la enorme cifra de 10 millones 71 mil 473 monedas.

