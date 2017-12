Usuarios de Apple TV ya pueden disfrutar de Amazon Prime Video

Más de 100 países podrán disfrutar en los dispositivos de Apple TV la aplicación de Amazon Prime Video, luego del acuerdo que realizaron Amazon y Apple, quienes dieron a conocer la noticia esta semana.

La aplicación incluye el contenido 4K, los usuarios podrán ver las películas y series originales de Amazon como The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel y The Tick.

“La aplicación llega justo a tiempo para disfrutar de la tan esperada nueva temporada de The Grand Tour, que se estrena el 8 de diciembre, y los clientes de Prime Video que accedan al streaming en el Apple TV 4K tendrán una experiencia de visualización excepcional en calidad 4K HDR", ha comentado Mark Eamer, vicepresidente de Prime Video.

De este modo las personas que cuenten con un Apple TV tendrán la oportunidad de acceder al contenido de Amazon, y los miembros Prime podrán aprovechar mejor el servicio de streaming.

Quienes aún no vean la aplicación en la tienda de apps, seguramente podrán visualizarla muy pronto, aunque es necesario que revisen si su Apple TV está actualizado, pues recientemente una nueva versión del sistema operativo fue lanzada.

