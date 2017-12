Nintendo Switch Sobre Ruedas regresa a México

El Centro Comercial de Santa Fe será la sede donde se ubicará los días 9 y 10 de diciembre la gira Nintendo Switch Sobre Ruedas, un evento para toda la familia en el que podrás disfrutar de los títulos de Nintendo Switch y Nintendo 3DS.

Los protagonistas serán los títulos que llegaron durante 2017 para la consola Nintendo Switch incluyendo, por supuesto, a la estrella del año Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, EA Sports FIFA 18, Pokkén Tournament DX, Just Dance 2018 y muchos más.

Por si esto fuera poco, los fanáticos de la consola portátil Nintendo 3DS podrán jugar en el evento el recién lanzado Pokémon Ultra Sun y Pokémon Ultra Moon.

Los asistentes podrán platicar, si, ¡platicar! con nada más y nada menos que Mario Bros, quien tendrá un quiosco especial llamado 'Mario en tiempo real' que estará disponible durante horarios establecidos.

Nintendo además ha preparado varios regalos para todos los fanáticos de sus videojuegos, y además trajo en persona a Mario y Luigi, quienes llegan a esta edición de Nintendo Switch Sobre Ruedas a celebrar con todos los asistentes.

Acude a este increíble evento los días 9 y 10 de diciembre de 11 de la mañana a 8 de la noche. La ubicación será en el Centro Comercial Santa Fe, entre los locales de Sanborns y Mango.

También puedes leer:

Los videojuegos ayudan a mejorar tus funciones cerebrales

Lo más visto en Publimetro TV: