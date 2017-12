The Legend of Zelda: Breath of the Wild, galardonado en los Game Awards

Uno de los juegos más importantes del año para Nintendo, sin duda, fue The Legend of Zelda: Breath of the Wild, título que se hizo merecedor hace unos días del premio al mejor videojuego del año durante la ceremonia de The Game Awards que fue realizada en Los Angéles, Estados Unidos.

El videojuego que corresponde a la entrega XVIII de la serie de videojuegos de The Legend of Zelda, competía en la categoría de mejor videojuego con rivales como Horizon Zero Dawn, Persona 5, Battlegorunds y Super Mario Odyssey que también fue desarrollado por Nintendo.

Además también fue galardonado en las categorías de mejor dirección y mejor videojuego de acción o aventura.

El gran favorito, Super Mario Odyssey no se fue con las manos vacías, pues se hizo acreedor a un galardón como mejor juego familiar.

