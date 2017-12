Astronautas podrían ver en el espacio Star Wars: The Last Jedi

La tripulación de la Estación Espacial Internacional podrá ver la nueva entrega de la saga de Star Wars gracias a una alianza realizada entre Disney y la NASA.

Así lo dio a conocer el astronauta Robin Seemangal quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter:

I received confirmation from Disney and NASA sources that the crew aboard the International Space Station will be screening Star Wars: The Last Jedi.

More details soon.

— Robin Seemangal (@nova_road) 12 de diciembre de 2017