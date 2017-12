Esto es lo que más buscaron los mexicanos en Google durante 2017

México fue testigo de muchos sucesos este 2017, pero sólo algunos se quedarán en nuestro recuerdo por un largo tiempo, ya sea el terremoto del 19 de septiembre que unió a todo el país, los huracanes que amenazaron nuestras costas, Despacito, Coco o los juegos en rumbo al próximo Mundial.

Google nos ayuda con una recopilación del año en búsquedas, cuyos resultados nos ofrecen una perspectiva única sobre los principales momentos y las mejores tendencias del año con base en el buscador de Google.

¿Cómo se obtienen estas listas?

Las listas son conformadas mediante la exploración y análisis de las miles de millones de búsquedas realizadas cada año en el buscador. Para ello se utilizan datos de múltiples fuentes, incluida nuestra herramienta pública Google Trends y otras herramientas internas.

Luego se filtra el spam y las búsquedas repetidas para construir las categorías que reflejen mejor el espíritu de año.

Términos con mayor tendencia de búsqueda:

1. Sismo en México

2. Eclipse solar

3. Coco

4. Huracán Irma

5. Elecciones Estado de México

6. iPhone X

7. Spinner

8. Roblox

9. Cataluña

10. Corea del Norte

Acontecimientos con mayor tendencia de búsqueda

1. Sismo en México

2. Eclipse solar

3. Huracán Irma

4. Elecciones Estado de México

5. Buen Fin

6. Accidente en Reforma

7. Huracán Franklin

8. Huracán Katia

9. Gasolinazo

10. Huracán Harvey

In Memoriam

Entre las personas que fallecieron este 2017, ellas fueron las más buscadas

1. Maru Dueñas

2. Ana Winocur

3. Karla Luna

4. Chris Cornell

5. Chester Bennington

6. Brad Bufanda

7. Hiromi Hayakawa

8. Hugh Hefner

9. Adam West

10. Bimba Bosé

Personas con mayor tendencia de búsqueda

1. Donald Trump

2. Gal Gadot

3. Camila Sodi

4. Javier Duarte

5. Rafael Marquez

6. Eduardo Yáñez

7. Philippe Coutinho

8. Lupita Dalessio

9. Julio César Chávez Jr.

10. Kevin Spacey

Eventos deportivos con mayor tendencia de búsqueda

1. México vs Alemania

2. Súper Bowl

3. Canelo vs Chávez

4. México vs USA

5. Perú vs Nueva Zelanda

6. Mayweather vs Mcgregor

7. Canelo vs GGG

8. Serie del Caribe

9. Italia vs Suecia

10. Dodgers vs Astros

Películas con mayor tendencia de búsqueda

1. Coco

2. It

3. Logan

4. La Bella y La Bestia

5. Rápido y Furioso 8

6. Thor: Ragnarok

7. Wonder Woman

8. Cómo ser un Latin Lover

9. Spiderman Homecoming

10. La La Land

Series y programas de televisión con mayor tendencia de búsqueda

1. 13 Reasons Why

2. Rosario Tijeras

3. El Señor de los Cielos

4. Enamorándome de Ramón

5. Caer en Tentación

6. Mi marido tiene familia

7. La Isla

8. Lo que la vida me robó

9. La Piloto

10. La Doble Vida de Estela Carrillo

Y lo que más se preguntó…

¿Qué?

1. ¿Qué es el mecanismo de Antikythera?

2. ¿Qué es un eclipse?

3. ¿Qué es un pangolín?

4. ¿Qué es un cuento?

5. ¿Qué regiones del mundo se encontraban congeladas?

6. ¿Qué es una encuesta?

7. ¿Qué es un sismo?

8. ¿Qué es una mezcla homogénea?

9. ¿Qué es un ecosistema?

10. ¿Qué son las abreviaturas?

¿Cómo?

1. ¿Cómo vivían las personas en el Antiguo Egipto?

2. ¿Cómo dibujar?

3. ¿Cómo hacer un spinner?

4. ¿Cómo hacer un folleto?

5. ¿Cómo se fabrica el vidrio?

6. ¿Cómo se escribe Halloween?

7. ¿Cómo hacer una catrina?

8. ¿Cómo se puede utilizar la energía solar?

9. ¿Cómo hacer slime?

10. ¿Cómo contribuye la brea a los restos fósiles?