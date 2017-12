Google Chrome te ayudará a evitar spoilers de Star Wars

Los boletos para el estreno mundial de Star Wars: The Last Jedi, volaron, y eso significa que para estas horas de la mañana, millones de personas ya pudieron ver el Capítulo VIII de la saga, y vamos a ser honestos, no todos tienen la prudencia de guardarse la emoción para ellos mismos y les encanta compartir los detalles que más les gustaron de la cinta.

Pero afortunadamente, Google Chrome nos trajo una gran noticia, pues han habilitado una extensión para el navegador que evita que seas víctima de los temidos spoilers, se llama Force Block.

Instalando Force Block en tu navegador de Google Chrome serás advertido en caso de que estés entrando a una página que pueda contener spoilers de Star Wars o textos que hagan referencias a la cinta.

Hay que tener en cuenta que la extensión es 'súper sensible', por lo que es posible que las advertencias aparezcan incluso en sitios que simplemente están relacionados con la cinta y te dificulten un poco la navegación.

Puedes instalar desde ya esta extensión en la Chrome Web Store, creada por Priceless Misc especialmente dirigida a los fanáticos que quieren ver The Last Jedi sin spoilers previos.

También puedes leer:

El personaje más aceptado por fans de Star Wars es la Princesa Leia

Lo más visto en Publimetro TV: