Usarás tus cejas como control para jugar lo nuevo en iPhone X

Ya están empezando a llegar a a la Apple Store las aplicaciones especiales para iPhone X, las cuales, por supuesto, aprovechan el exclusivo sistema de reconocimiento facial (Face ID) con el que cuenta este smartphone, que permite desbloquear con el rostro el teléfono y crear los famosos Animojis.

Es por ello que llegó 'Rainbrow' un curioso juego creado por el desarrollador Nathan Gitter que permite al usuario controlar la dirección en que avanza un emoji al hacer gestos con su cara, especialmente con las cejas.

El juego para iPhone X 'Rainbrow' tiene 7 carriles que están delimitados por los colores del arcoíris que aparecen verticalmente, el usuario debe levantar las cejas para hacer que el emoji escale, y para hacerlo bajar deberá fruncir el ceño.

Todo esto, teniendo cuidado de que nuestro emoji sonriente choque con alguno de los obstáculos que van apareciendo en el juego. Sin duda, un juego que si no te divierte, por lo menos te hará ejercitar lo suficiente los músculos de la cara, te dejamos aquí abajo una probadita del juego para que lo juzgues por ti mismo.

Just released Rainbrow, an iPhone X game you control with your eyebrows! 😯😠😯 It uses ARKit and the new TrueDepth camera system to track your face. Get it for free on the App Store: https://t.co/KkjTeMipP2 pic.twitter.com/lBduphob9H

— Nathan Gitter (@nathangitter) 15 de diciembre de 2017