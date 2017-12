Filtran nombre provisional que tendrá la nueva entrega de Star Wars

El Episodio VIII de Star Wars: The Last Jedi está arrasando en las taquillas del mundo, y mientras tanto, J.J. Abrams ya trabaja en la nueva cinta de la saga.

Es un hecho que faltan dos años para el estreno del Episodio IX y Abrams ni tardo ni perezoso, el mismo día del estreno del The Last Jedi, acudió a las oficinas de Lucasfilm para presentar la propuesta crativa y de producción para una última cinta.

El nombre provisional del proyecto sería: Star Wars: Black Diamond

Hay que recordar que los nombres provisionales son una tradición para la franquicia de Star Wars para despertar el interés de los fanáticos.

Otros nombres provisionales de los proyectos de la franquicia, fueron: Space Bear (The Last Jedi), Los Alamos (Rogue One), Red Cup (Solo). Por ello Black Diamond será solo el nombre provisional con el que nos mantengan a la expectativa de cual será la nueva entrega de Star Wars.

