Novedades invernales llegan a Game of Thrones Conquest

Una serie de eventos de invierno llegarán al juego para teléfonos móviles de Game of Thrones: Conquest por tiempo limitado desde hoy 22 de diciembre hasta el próximo 2 de enero.

En el evento de la 'Promesa de Jaime' (del 22 al 24 de diciembre) los jugadores deben unir fuerzas para derrotar al ejército White Walkers que se ha infiltrado en Westeros, todos aquellos que se unan a la pelea, podrán obtener materiales para la casa Lannister.

Luego llegan: The Long Night (25 de diciembre al 2 de enero9, Feast of Crone (30 de diciembre a 1 de enero) y The Iron Bank (24 de diciembre al 2 de enero), los cuales transformarán Westeros durante las fiestas navideñas, brindando a los jugadores varias recompensas de alto nivel, así como cajas de regalo temáticas.

El nuevo juego de Game of Thrones, es un multijugador masivo en línea que te permitirá estar al mando en una Casa en Westeros, con lo que deberás buscar la conquista del trono de hierro.

Necesitarás obtener recursos, levantar un ejército y hacer alianzas políticas para exapandir tu dominio por los Siete Reinos.

También puedes leer:

Detrás de cámaras de La Liga de la Justicia

Lo más visto en Publimetro TV: