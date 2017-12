Así puedes seguir el recorrido de Santa Claus con Google

Como cada 24 de diciembre, la empresa Google puso a disposición de sus usuarios la aplicación Santa Tracker, mediante la cual se podrá seguir en tiempo real el camino que realiza de Santa Claus para entregar los juguetes.

Santa Claus pasará por los cinco continentes, empezando por Oceanía, Asia, Europa, África, América, para llegar a la medianoche del 25 de diciembre, para entregar los regalos de todos los niños del mundo.

“Explora, juega y aprende con los elfos de Papá Noel durante todo diciembre”, dice el encabezado de la aplicación que muestra un mapa de lo que sería el Polo Norte, lugar donde reside Santa Claus.

Además, Google también creó diversos juegos a fin de que no te aburras esperando la media noche del 25 de diciembre.Entre ellos puedes rescatar los regalos, lanzarlos para que no caigan al agua, hacer volar a los renos, crear caramelos, envolver regalos, etc.

Los usuarios que cuenten con un smartphone con sistema Android también podrán descargar la aplicación para ver cuanto tiempo le falta a Santa Claus para llegar a su país.

¿Cómo utilizar la aplicación?

Para poder usar la app puedes entrar a la página oficial o descargar la plataforma para Android desde Google Play.

Una vez en la aplicación verás el camino que ya recorrió Santa Claus, así como, el tiempo que le falta para llegar a tu país y cuál será su siguiente parada.

