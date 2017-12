January 2018 Free PS4 Games Lineup

Todos los miembros del programa PlayStation Plus, podrán disfrutar de siete juegos gratuitos, entre los que destaca 'Deus Ex: Mankind Divided y Batman: The Telltale Series.

Los siete juegos gratuitos que podrás disfrutar en enero, son:

StarBlood Arena VR

Deus Ex: Mankind Divided

Batman: The Telltale Series

Sacred 3

The Book of Unwritten Tales 2

Psycho-Pass: Mandatory Happiness

Uncanny Valley

PlayStation Plus es el servicio de suscripción premium de la consola con el que los usuarios pueden acceder a los siguientes beneficios:

Disfrutar de partidas multijugador online en PS4

Más de 24 juegos al año sin coste adicional

Descuentos en PlayStation Store

Share Play para compartir tus juegos con tus amigos

Almacenamiento en la nube para tus partidas

Jugar en PlayStation League

Y ahora, además, PlayStation Plus Rewards

