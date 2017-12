Pronto podrías recibir por WhatsApp las novedades de Netflix

La compañía de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, WhatsApp, continúa trabajando en nuevas y mejores funciones que mejoran cada vez más la comunicación entre los usuarios, al grado que se especializó en empresas con WhatsApp Business

Una de las primeras primeras grandes compañías en interesarse en todo lo que ofrece WhatsApp es Netflix, quien ha ideado enviar las recomendaciones de series y películas, novedades y más por medio de la popular aplicación.

El portal India Today señala que Neflix y WhatsApp llegaron a un acuerdo para comenzar con este servicio.

Algunos usuarios de la India han comenzado a probar esta función, claro, después de haber aceptado la invitación previa que envía Netflix por medio de WhatsApp.

Netflix wants to send recommendations on Whatsapp now… pic.twitter.com/LsAqQUfs5j

— Sahil Khan (@sahilk) 27 de diciembre de 2017