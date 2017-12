iPhone X tiene una 'escalofriante' función

Muchas cosas son las que nos han sorprendido del teléfono más codiciado en la actualidad, iPhone X ha roto las expectativas de unos cuantos millones de usuarios alrededor del mundo.

Apple nos impresionó principalmente con el desarrollo del avanzado y sofisticado sistema Face ID que consiste en el reconocimiento facial por medio de sensores para detectar al dueño del teléfono y así lograr desbloquearlo.

Face ID también destacó por los divertidos 'animojis' que hasta 'la gasolina' son capaces de cantar.

Son muchas las posibilidades que nos brinda este sistema, y no solo a los usuarios, sino también a los desarrolladores.

Un desarrollador independiente sorprendió al mundo recientemente con un video en donde gracias al Face ID logró borrar el rostro del usuario.

El programador japonés Kazuya Noshiro publicó un tuit con un video grabado con iPhone X en donde prácticamente le borra el rostro a una persona en movimiento, es decir, se puede ver a través de la figura.

This developer made his face invisible with the help of an iPhone X https://t.co/WEa62uDlgy pic.twitter.com/kfRsEhlwnp

— The Verge (@verge) 27 de diciembre de 2017