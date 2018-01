El 'inútil' accesorio diseñado para la consola Nintendo Switch

La consola más reciente y exitosa de Nintendo, ha recibido muchos accesorios desde que supimos de su lanzamiento que, en su mayoría, nos ayudan a mejorar la experiencia, pero el portal Nintenderos encontró una novedad de la que no sabemos qué pensar, y que cataloga como “uno de los accesorios más locos que ha recibido Switch en sus nueve meses de vida”.

La consola Nintendo Switch se caracteriza por ser portable y no tener la imperiosa necesidad de estar conectada a una televisión, ya que tiene integrada una pequeña pantalla para jugar, por donde lo veas, es una consola cómoda y práctica.

Una firma japonesa no estuvo de acuerdo con lo anterior mencionado y quiso hacerla aún más práctica, creando un accesorio hecho de metal para sostener la Nintendo Switch sin necesidad de sujetar con las manos la consola

Este accesorio, al parecer, está diseñado para aquellos que no gustan de los joycon acoplados en la consola híbrida. Para aquellos que prefieren jugar con el mando pro, esta estructura de metal ofrece una funda acolchada para cuidar el cuello, con una extensión que les permitirá ajustarlo al gusto, además se puede girar 360 grados para mayor comodidad.

Te dejamos el Tweet original para que te des una idea del uso de uno de los accesorios más raros creados para Nintendo Switch, hasta ahora.

When you need to Nintendo Switch, harder. pic.twitter.com/IR5aEYDh9B

— Jake Kazdal (@Jkooza) 2 de enero de 2018