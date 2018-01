Este es el personaje de Dragon Ball favorito de Akira Toriyama

El creador del universo de Dragon Ball, Akira Toriyama también tiene un personaje favorito de su obra maestra, así lo dio a conocer durante una entrevista al medio nipón Kazenshuu.

Toriyama sorprendió a muchos cuando dijo que su personaje favorito de Dragon Ball es Piccolo Daimaku, el villano que casi al final de la primera parte de la historia es derrotado por Gokú (de niño). Siendo su segundo preferido 'Piccolo' en su versión de Dragon Ball Z.

Dragon Ball

Según el portal Comic Book, el autor de Dragon Ball le guarda 'cariño' a Goku y muy poco aprecio a Vegeta, a quien solo considera que es 'útil tenerlo cerca'.

Estas fueron las declaraciones de Akira Toriyama para el medio japonés Kazenshuu:

"Creo que me gusta más Piccolo después de todo. De todos los enemigos, Piccolo Daimaō es el que más me agrada, e incluso después de eso me gusta más Piccolo "

"Me gusta Piccolo casi de igual forma de la que me gusta Goku. Con respecto a Vegeta: Bueno, no me gusta mucho, pero fue extremadamente útil para mí".

