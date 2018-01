Teléfonos en los que dejará de funcionar Pokémon Go

Para todos aquellos usuarios frecuentes de Pokémon Go, el aviso que ha dado la compañía desarrolladora Niantic será un poco agridulce, pues ha dado a conocer los dispositivos en los que el juego dejará de tener soporte.

Todos aquellos iPhone que no cuenten con iOS 11, ya sea porque el usuario no los ha actualizado o porque cuenta con modelos que ya no son compatibles con el sistema operativo, no podrán seguir jugando Pokémon Go en sus móviles.

A partir del 28 de febrero, Niantic dejará de dar soporte de Pokémon Go a dispositivos con sistemas operativos anteriores a iOS 11. La nueva actualización de la app realizará “mejoras en Pokémon Go que impulsen la aplicación más allá de las capacidades de los sistemas operativos en tales dispositivos”.

Los usuarios con los siguientes modelos de iPhone que ya estén actualizados con iOS 11 podrán seguir disfrutando del juego:

iPhone SE

iPhone 5s

iPhone 6 / 6 Plus

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

