Facebook: usuarios reportan caída del servicio a nivel mundial

Usuarios de todo el mundo anunciaron fallas intermitentes en el servicio de la red social Facebook este martes. Los reportes provinieron principalmente de países europeos como Reino Unido, Italia, España y Alemania.

Entre las fallas principales está el feed en blanco, esto, días después del cambio en el algoritmo en Facebook, el cual prioriza las noticias de "conocidos" y relega las de páginas de noticias o empresas.

De acuerdo con el sitio Downdetector.com, solamente México y Brasil presentaron algunas fallas, en lo referente a América LAtina. En Estados Unidos, ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia encabezaron la lista de reclamaciones y fallos.

Reacciones a la caída mundial de Facebook

This seems to be taking this whole "cutting down on news items" to an extreme, @Facebook. pic.twitter.com/JhLn7cY7de — Niall Stanage (@NiallStanage) January 16, 2018

"Parece que llevaron al extremo esto de "cortar la sección de noticias", escribió Nial Stanage, columnista del periódico The Hill.

My main use for twitter is to find out if Facebook is down or if it’s just my connection. 🤣🤣🤣#FacebookDown pic.twitter.com/PMR42oswwv — Claudia Jara G. (@Claudia_Jara_G) January 16, 2018

