VIDEO: Así luce el futbolista que hace un año sufrió fractura de cráneo en Inglaterra

Hace poco más de un año que la vida del jugador inglés, Ryan Mason cambió radicalmente, ya que el 22 de enero del 2017 sufrió fractura de cráneo en una jugada totalmente accidental con el capitán del Chelsea, Gary Cahill, quien en un tiro de esquina impactó con la cabeza del futbolista del Hull City en la Liga Premier.

Todo parecía muy normal, hasta que el golpe de un momento a otro movió toda la realidad del jugador de los Tigres, luego de tenerse que someter a una serie de operaciones para construir lo dañado de su cráneo y que pudiera recuperar su vida normal, o al menos lo más cercano posible a lo que era antes del fuerte impacto.

Para iniciar el año, Mason publicó una imagen de cómo vive actualmente y afirmó que volverá más fuerte que nunca, aunque no hay una confirmación de que volverá a jugar, ni tampoco en qué momento. Mason tuvo que someterse a cirugías donde le colocaron 14 placas de metal y 42 grapas para sellarle la cabeza.

“Es difícil poner en palabras el año que he tenido. Ha sido un reto físico y mental que me siento orgulloso de haber superado, y terminar el año con mi hijo en mis brazos es una sensación especial. ¡Volveré más fuerte!”, públicó en su cuenta de Twitter, donde el sábado pasado también se dio tiempo para mangarle mensaje de apoyo a James McCarthy, el jugador del Everton que se fracturó en el duelo ante West Bromwich.

Aquí recordamos el golpe

It’s hard to put into words the year I have had. It’s been a physical and mental challenge that I am proud to have overcome, and to end the year holding my son in my arms is a special feeling. Coming back stronger! 💙⚽️ pic.twitter.com/abAZLRAdIS

— Ryan Mason (@RyanMason) December 31, 2017