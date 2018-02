Mario Kart llegará muy pronto a tu smartphone

Nintendo sigue sorprendiendo con sus lanzamientos y en esta ocasión al parecer quiere acercar a los usuarios a sus videojuegos por medio de los smartphones. Mediante su cuenta oficial en Twitter 'la gran N' anunció que Mario Kart llegará a los móviles muy pronto.

Nintendo dio a conocer que Mario Kart Tour está en desarrollo para llegar a smartphones y tablets durante el próximo año fiscal ( del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019). Aunque no ha sido confirmada la disponibilidad, se espera que se pueda descargar en sistemas operativos iOS y Android.

La compañía japonesa no quiso dar más detalles del proyecto. No es la primera vez que incursionan en el mundo de los móviles pues Nintendo ha lanzado los exitosos juegos como Animal Crossing: Pocket Camp y Super Mario Run.

Asi que por ahora solo nos queda esperar a que Nintendo nos de mayores detalles sobre este nuevo título para móviles.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018