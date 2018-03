En riesgo transmisión del último capítulo de Dragon Ball Super

La transmisión del último capítulo de Dragon Ball Super en algunas plazas municipales y lugares públicos podría cancelarse debido a que la distribuidora no ha dado su autorización.

En un comunicado la distribuidora Toei Animation, informó que no ha autorizado estas demostraciones públicas y no apoya ni patrocina ninguno de estos eventos y que hacerlo podría caer en la ilegalidad.

"Toei Animation no ha autorizado estas demostraciones públicas y no apoya ni patrocina ninguno de estos eventos, ni nosotros ni ninguno de nuestros títulos apoyamos a ninguna institución que presente el episodio no autorizado", dijo la empresa.

La productora japonesa pidió no apoyar las proyecciones ilegales que sólo buscan incitar a la piratería.

"En un esfuerzo por apoyar las leyes de derechos de autor, para proteger el trabajo de miles de personas y muchos sectores laborales, les rogamos que disfruten de nuestros títulos en las plataformas oficiales y las emisoras y no apoyen las proyecciones ilegales que incitan a la piratería".



¿Qué municipios proyectarían Dragon Ball Super?

Algunos de los municipios donde se tenía previsto ver el capítulo son:

Cancún: El alcalde del municipio Remberto Estrada, informó que el capítulo será transmitido el próximo sábado 17 de marzo en el Centro Cultural de las Artes de Cancún.

Escobedo: El municipio de Escobedo transmitirá en la plaza municipal del ayuntamiento, el sábado a las 9 de la noche pero la cita es a las 8 debido a que habrá un evento especial para los fans, así lo informó la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales.

Pachuca: La capital de Hidalgo se ha sumado a esta iniciativa, por lo que transmitirán el último capítulo de la serie en la Plaza Independencia.

Zacatecas: Mineros de Zacatecas dio a conocer una noticia que a los amantes de Dragon Ball Super no dejarán pasar y mucho menos, si son apasionados al futbol. Dentro del partido frente a su similar de Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada 13 de la Liga de Ascenso, se colocará en la pantalla grande la última batalla del capitulo 130.

Ciudad Juárez: El ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó que transmitirá publicamente en la Plaza de la MeXicanidad el capítulo de Dragon Ball Super.

Ciudad Madero: En esta ciudad de Tamaulipas el evento comenzará desde las 7 p.m. en la Plaza Gobernadores.

San Luis Potosí: Desde las 7:30 p.m. en la Plaza del Carmen.

Querétaro: El evento comenzará a las 7 de la noche cuando se colocarán dos pantallas gigantes en para que los fanáticos de la saga puedan ver este capítulo. Las sedes serán el Jardín Guerrero y el cultural Carrillo Puerto.

