¿Un bebé, una olla de tamales? Estos son los objetos más raros olvidados en un Uber

Cada mes, en México se olvidan en promedio 28 mil objetos en Uber. Y sí, los mexicanos somos los más distraídos pues seis de cada 10 objetos que se pierden en hispanoamérica son de México.

¡La buena noticia es que el 93 por ciento de los artículos reportados como olvidados son recuperados y devueltos a su dueño!ç

¿Pero qué tipo de objetos olvidamos en el Uber? Sabemos que a todos nos puede pasar un descuido, pero hay algunos que simplemente no encontramos explicación.

Aquí te contamos qué pertenencias han sido las más raras y las más curiosas que los socios conductores han encontrado en sus vehículos luego de un viaje:

1.-¡Un bebé! En diciembre pasado unos papás en Coahuila olvidaron a su hijo. El conductor al darse cuenta unas calles después, regresó al destino para reunir de nuevo a la familia.

"Siempre olvidan todo, los celulares, pero hoy sí se pasaron porque olvidaron a un bebé, olvidaron a un bebecito. Ahorita vengo aquí a entregarlo, es una calle de terracería. Llegué al destino, bajaron todos, el mandado y todo… Me di cuenta ahorita ya que iba llegando al semáforo, pero ya voy otra vez llegando aquí", dijo el conductor en un video en redes sociales.

2.- Perro

3.- Pizza y tacos ¡¡Yum!

4.- Una olla de tamales. Mientras el dueño reclamaba su pertenencia, el conductor guardó la olla y la dejó en su casa. No contaba con que sus hijas no aguantaron el antojo y comieron algunos tamalitos. Cuando finalmente el dueño reportó su olvido, el conductor se disculpó y se ofreció a pagar por los tamales faltantes. El usuario comprendió perfectamente la situación.

5.-Vestido de Novia ¡Vaya excusa para no casarse! Pero el conductor salvó la boda y regresó el vestido a su dueña.

Sin embargo, hay más objetos más extraños que también son raros y que han sido olvidados en un Uber como: una máquina para hacer hielo, pantalla de TV de 55”, bata de baño, secadora de pelo, boletos para un concierto, un jueguete sexual y ¡una biblia negra!

Los más olvidados

El celular La cartera o dinero en efectivo Identificaciones Cargadores Lentes

Pero, ¿qué pasa con el otro 7% que no recupera sus pertenencias? En este rubro están aquellos objetos que no

necesariamente fueron olvidados en el Uber; aquellas pertenencias que los usuarios mandan como si Uber fuera mensajería, pero nadie está en el destino para recibirlos; o bien, aquellos objetos que no quedan a simple vista del conductor y pueden esconderse

entre los asientos o incluso caerse al abrir la puerta.

¿Cómo recuperar mi pertenencia?

“Mi conductor no contesta”. No te desesperes, es muy común que los conductores no puedan responder al teléfono porque se encuentran en otro viaje. Aquí los pasos que debes seguir para recuperar tu artículo:

Desde la app de Uber da click en “Ayuda” o “Historial” y selecciona el viaje en el que olvidaste tu objeto Haz clic en el botón "Artículos perdidos" Da clic en "Contactar al conductor" e introduce tu teléfono. Inmediatamente recibirás una llamada donde te enlazaremos con el conductor. En caso de que tu conductor no conteste (recuerda que suelen estar manejando), selecciona "Escribir a Uber" en el punto anterior para que te ayudemos a localizarlo. Cuando hables con tu conductor, ponte de acuerdo con él para recuperar tu artículo. Posteriormente, recibirás un cargo de $80 que irá directamente al conductor por el tiempo dedicado a entregar tu artículo.

