¿Cómo borrar tu cuenta de Facebook al igual que Elon Musk y Jim Carrey?

Facebook se encuentra en la peor crisis desde su creación. Los hechos comenzaron cuando, el 16 de marzo pasado, admitió que estaba analizando informes de que la consultora británica Cambridge Analytica contaba con datos de 50 millones de usuarios que habían sido recopilados en 2013, antes de que en 2015 Facebook impusiera nuevas medidas para garantizar su privacidad.

Mientras los valores de Facebook caían en picada, lo que arrastraba a otras importantes firmas tecnológicas de Wall Street, el cofundador y figura más visible de la compañía, Mark Zuckerberg, guardaba silencio ante el escándalo que se estaba desarrollado.

Las múltiples pero tardías explicaciones dadas por Facebook ante la pesadilla generada por la filtración de datos de millones de usuarios no han evitado que la firma cierre la semana con un grave deterioro de su imagen y una fuerte caída de su valor bursátil.

Pero el daño no es solo económico, sino también de imagen hacia una marca que viene dominando ese segmento de las redes sociales desde hace más de una década, aunque las tendencias actuales, según los expertos, indican que está perdiendo audiencia entre los adolescentes, lo que ensombrece el futuro crecimiento de la compañía.

Según se conocían los problemas de Facebook comenzó a surgir una tendencia en las redes sociales para que los usuarios se borren de esa plataforma, con la etiqueta #deletefacebook, a la que se han sumado figuras como el cofundador de la aplicación de mensajería WhatsApp Brian Acton y el máximo directivo de la firma Tesla, Elon Musk, que retiró sus marcas de esa plataforma.

A este movimiento también se sumó Jim Carrey, uno de los personajes más críticos a la compañía

Who are you sharing your life with? #regulatefacebook pic.twitter.com/r7B7Ajkt0V

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 20, 2018