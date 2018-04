iAmbulance, la app que revolucionará la manera de solicitar una ambulancia

Cada minuto cuenta cuando de pedir una ambulancia se trata. Sin embargo, actualmente el proceso de reportar una emergencia involucra en muchas ocasiones el envío de una patrulla para verificar que no se trate de una llamada falsa, ya que 9 de cada 10 de las que recibe el número 911, lo son.

Esto puede resultar caótico porque unos minutos pueden significar la vida o la muerte de un paciente. Ante esta problemática, la empresa BuildIT desarrolló iAmbulance, una app que permitirá al usuario solicitar una ambulancia desde su smartphone con tan solo apretar un botón.

Al respecto, Publimetro conversó con Karla Babel, cuya experiencia personal fue clave para el desarrollo de iAmbulance, app que actualmente está en proceso de desarrollo, pero que cambiará la manera en que se solicita un servicio de emergencia.

¿Cómo surge la idea de desarrollar iAmbulance?

– BuildIT es una empresa que apoya a varios emprendedores, varios thinkers, en México. Esta idea surge de un thinker aunado a un problema familiar que tuve. Mi papá se enfermó a las 7 am de la Ciudad de México. En ese horario las ambulancias cambian y por lo tanto no había una ambulancia. Yo hablé a varias ambulancias de varias marcas y aseguradoras sin éxito. Lo primero que llegó a mi casa fue una patrulla para verificar si había alguien enfermo, cosa que se entiende porque en México el 70% de las llamadas al 911 son falsas.

Si hay alguien enfermo no sabemos cómo comunicarnos. No sabemos los teléfonos de ambulancias privadas. La única que llegó fue del thinker que tuvo esta gran idea y es una ambulancia privada. Lo que pasa en México es que nosotros hablamos, no sabemos a dónde, no sabemos cuánto va tardar, a qué hora va a llegar.

Así surge la idea de crear una aplicación. Es una idea que llevamos cerca de dos años desarrollando y por fin está lista para salir al mercado.

¿Ya está disponible?

– Está en una fase de pruebas, sobre todo porque estamos buscando a los dueños de ambulancias. Tenemos hasta ahorita tres empresas de ambulancias que ya están en México, pero queremos cubrir toda la República.

Queremos reclutar al mayor número de ambulancias privadas en México para lograr cubrir primero la Ciudad de México y después el resto de la República. No nos gustaría sacar una aplicación que ya esté funcionando sin tener ambulancias porque es un tema muy grave. No estamos hablando de un taxi, si llega por ti o no. Si no llega una ambulancia alguien puede fallecer.

¿Cuál es la respuesta de los dueños de ambulancias privadas?

– La verdad es que están muy felices con este tipo de sistema. Ellos, normalmente lo que cubren son eventos. Es muy difícil que la gente les hable para pedir un servicio de emergencia. Entonces, las ambulancias generalmente las tienen paradas.

Es muy difícil que les llamen para una emergencia porque no siempre hay de dónde sacar su teléfono, además de que hay muchas "chocolatas", que son piratas.

Todas las ambulancias que piden en iAmbulance son reales, nosotros lo verificamos con los documentos que pide la Ciudad de México. Verificamos que estén actualizados, estén en orden y que las ambulancias estén actualizadas.

Las pruebas con usuarios

– Hemos hecho pruebas piloto, en lugares muy cerrados, y hay una aceptación muy grande. Sobre todo con gente adulta. Mucha gente adulta vive sola en México y si les llega a pasar algo, quieres apretar un botón y que lleguen por ellos. Actualmente el tiempo, en la fase de pruebas, es un tiempo de traslado de entre 15 minutos y media hora, ya que vivimos en una ciudad caótica.

Beneficios como usuario y como dueño de ambulancia privada

En primer lugar abarcará delegaciones del sur de la CDMX, para continuar expandiéndose por toda la ciudad y área metropolitana. En la segunda etapa, la aplicación permitirá solicitar servicios programados.

Los servicios de ambulancias privadas que deseen asociarse a iAmbulance podrán inscribirse de manera gratuita al portal de empresas entregando los documentos que avalen el registro y el cumplimiento de los requisitos legales que solicita el gobierno de la CDMX.

Una vez verificados los documentos por el área legal de BuildIT, las ambulancias calificadas podrán comenzar a trabajar con la app.

Los dueños de ambulancias asociados, deberán tener activa su aplicación para saber que un usuario solicita una ambulancia. El servicio comenzará una vez que la ambulancia más cercana lo acepte y llegue al lugar de la emergencia, una vez que la emergencia haya sido atendida, el socio tendrá que presionar el botón de ‘servicio terminado’ y automáticamente podrá ver su pago en el sistema, el cual se liquidará semanalmente.

Los beneficios que iAmbulance otorga al usuario, son:

Seguridad en el servicio.

Seguridad en el tiempo estimado de llegada.

Garantía de servicio pre-hospitalario.

Rapidez en el servicio.

Seguridad en el cobro del servicio.

Seguridad de tener ambulancias certificadas.

¿Qué costo tendrá para el usuario?

El costo de las ambulancias será de 2,500 pesos. El cobro se realizará al iniciar el viaje y se completará una vez que se haya atendido la emergencia.

En caso de que llegue una ambulancia pública y/o privada antes de la solicitada por medio de iAmbulance, se realizará la devolución del cargo al usuario y sólo se cobrara la comisión de la transacción.